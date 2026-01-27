Memoria | 5 libri oltre i classici che raccontano l' orrore e la speranza

La letteratura svolge un ruolo fondamentale nel preservare la memoria della Shoah, specialmente con la scomparsa dei testimoni diretti. Oltre ai classici, ci sono libri che raccontano l’orrore e la speranza, contribuendo a mantenere vivo il ricordo e a riflettere sul passato. Questa selezione di testi permette di conoscere storie significative e di comprendere l’importanza di ricordare per non ripetere gli errori.

La letteratura come custode essenziale del ricordo. Novità e uscite recenti in libreria da leggere oggi, domani e nei giorni a venire Con la progressiva scomparsa degli ultimi testimoni diretti della Shoah, la letteratura diventa custode inestimabile del ricordo, che non può, e non deve, essere relegato a semplice data sul calendario, quella del 27 gennaio. La memoria deve essere esercitata oggi, domani, e ancora nei giorni a seguire, e per farlo si può attingere ai grandi classici di Primo Levi, Anna Frank, Eli Wiesel, o attingere dalle novità che il mondo dell'editoria offre ogni anno. Nonostante la Liberazione sia vicina, da Parigi continuano a partire treni carichi di deportati, tra cui un convoglio composto da trentasette ufficiali dei servizi segreti alleati destinati al Block 17 del campo di concentramento di Buchenwald.

