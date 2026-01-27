Giorgia Meloni ha ricordato le vittime del regime fascista e dei nazisti, sottolineando l’importanza di preservare la memoria storica. In occasione del Giorno della Memoria, ha evidenziato il valore delle testimonianze dei sopravvissuti e dei loro discendenti, e ha condannato la complicità di quel regime. Un momento di riflessione dedicato a ricordare i Giusti che si opposero ai regimi totalitari per salvare vite umane.

"Nel Giorno della Memoria ricordiamo i nomi e i cognomi delle vittime e rinnoviamo la memoria di ciò che è successo, anche attraverso la preziosa testimonianza dei sopravvissuti e dei loro discendenti", queste le parole con cui Giorgia Meloni vuole oggi celebrare "i Giusti di ogni Nazione, che non esitarono a mettere a rischio la loro vita per opporsi al disegno nazista e salvare vite innocenti". Per questo, insiste il premier, "in questa giornata torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall'ignominia delle leggi razziali del 1938". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, le parole nel Giorno della Memoria: "Condanniamo la complicità del regime fascista"

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e invita alla riflessione sul passato.

Il Giorno della Memoria ricorda le persecuzioni razziali e le ingiustizie del regime fascista in Italia, segnando un momento di riflessione sulla memoria storica.

