L’attenzione del governo Meloni si concentra sulla prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo. Ricordare il 27 gennaio, data della liberazione di Auschwitz, sottolinea l’importanza di mantenere viva la memoria e di promuovere valori di tolleranza e rispetto. Un impegno costante per evitare che simili tragedie possano ripetersi, attraverso azioni concrete di sensibilizzazione e prevenzione.

«Il 27 gennaio di ottantuno anni fa, con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l’abisso della Shoah. Da quel momento, tutto è cambiato. La più grande macchina di morte concepita nella storia dell’umanità mostrava a tutti la sua ferocia, la sua sistematicità, il suo disegno diabolico. Milioni di persone strappate dalle loro case e uccise nei campi di sterminio, solo perché di religione ebraica. Un piano congegnato e messo in atto per cancellare dall’Europa ogni traccia della presenza, millenaria e feconda, degli ebrei e delle comunità ebraiche». Inizia con queste parole il lungo messaggio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, diffuso in occasione del Giorno della Memoria che si celebra oggi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Meloni: Impegno del governo per prevenire e combattere la piaga l'antisemitismo

In occasione dell’81° anniversario della liberazione di Auschwitz, il governo italiano rinnova il suo impegno contro l’antisemitismo.

