Meloni e la Memoria Oltre il ddl Antisemitismo | ecco le proposte allo studio a Palazzo Chigi per contrastare il fenomeno

In questo articolo, verranno analizzate le iniziative di Palazzo Chigi per affrontare il fenomeno dell’antisemitismo, oltre al ddl in discussione. Si approfondiranno le proposte in studio e l’impegno del governo nel contrastare le derive d’odio, evidenziando il contesto e le strategie adottate per promuovere una società più inclusiva e rispettosa.

Gasparri, Delrio e il confronto sull'antisemitismo. Il senatore Pd: "Con Schlein nessuna polemica" Non c'è solo l'iter del ddl antisemitismo per cercare di contrastare le derive d'odio antiebraico. Una parte del lavoro la sta facendo anche la struttura del Coordinatore per la lotta all'antisemitismo, il comandante Pasquale Angelosanto, che nelle prossime settimane presenterà le sue proposte al governo. Meloni, che contro l'antisemitismo ha espresso posizioni nette chiamando in causa le responsabilità del fascismo e delle leggi razziali, vuole dare un segnale. Per questo nell'interlocuzione tra la struttura di Palazzo Chigi e le principali associazioni circolano già alcune ipotesi: per esempio l'introduzione di aggravanti penali per "offesa alla memoria della Shoah".

