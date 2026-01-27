L’articolo analizza le recenti tensioni politiche in Italia riguardo alle misure di sicurezza e alla gestione dell’ICE. Dopo l’incidente di Milano, si osserva un rafforzamento delle posizioni del governo, con particolare attenzione alle variazioni nel Dl Sicurezza. La discussione si sviluppa nel contesto delle relazioni tra Meloni e le politiche di sicurezza, evidenziando le opinioni contrastanti tra le forze politiche e l’opinione pubblica.

È psicosi Ice anche in Italia. A Milano, una sparatoria con un agente complica il cammino del Dl sicurezza. Salvini spinge: "Approviamolo". Meloni riflette preoccupata, nell'ultima bozza del dl scompaiono le norme anti maranza Roma. Italia-Minnesota. Ecco un esempio di ordinaria fobia. Meloni si distanzia da Trump, per la seconda volta, la sinistra accusa il governo di aprire la strada all’Ice, la polizia federale americana che spara a vista e si veste come Sin City. Urge il ghiaccio alla testa. Il governatore Attilio Fontana cade nel tranello e dice che a fare da scorta a Vance, in visita per le Olimpiadi Milano-Cortina, ci saranno i ceffi che hanno seminato morte e spavento a Minneapolis mentre Tajani e Piantedosi precisano che nessun ceffo dell’ Ice “opererà in Italia”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni e la fobia Ice. Si teme l'effetto dopo la sciagura di Milano. Dl Sicurezza congelato e rivisto. Salvini spinge

