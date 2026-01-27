A Roma, la proiezione del docufilm su Melania Trump ha ricevuto un rifiuto diffuso, con il Cinema Barberini che si è distinto accettando la sfida. Tuttavia, gli orari scelti sembrano indicare un risultato poco promettente. La città, quindi, ha mostrato un netto scetticismo verso il progetto dedicato alla First Lady, sottolineando la poca attenzione generata dall’evento.

Solo il Cinema Barberini accetta la sfida su Melania Trump, ma con orari che sanno già di flop Se pensate. Se pensate che la First Lady più enigmatica della storia recente meriti il red carpet cinematografico in Italia, preparatevi a cambiare idea. Il docufilm sulla sua vita, "Melania", non è solo un "flop" annunciato, è un fantasma che si aggira per la Capitale tra il disinteresse generale degli esercenti. Roma non vuole Melania Trump. O almeno, questa è la sensazione che si ha guardando la programmazione cinematografica della Città Eterna. Mentre il docufilm sulla vita della First Lady più discussa e riservata degli ultimi decenni cerca di farsi largo nelle sale italiane, la risposta dei grandi circuiti è stata un silenzio assordante.

© Novella2000.it - Melania Trump: Roma snocciola un sonoro no al docufilm della First Lady

