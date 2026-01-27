Megabox Missione Canarie con vista europea

La partita tra Megabox e la squadra di Las Palmas rappresenta un importante appuntamento dei quarti di finale della Challenger Cup. L’obiettivo è conquistare una vittoria che consenta di passare il turno e di avanzare verso le semifinali, un traguardo raggiungibile con impegno e determinazione. La sfida si svolgerà domani alle 20 alle Canarie, in un’occasione cruciale per il team.

L’obiettivo è passare il turno. Il che significherebbe semifinale. Non è un traguardo chimera. La Megabox domani alle 20 è di scena a Las Palmas, alle Canarie, per garauno dei quarti di finalke della Challeger Cup. Dopo il weekend di pausa per le finali di Coppa Italia, Vallefoglia riprende il suo tour de force con l’incontro alla Gran Canaria Arena contro l’ Emalsa. La gara di ritorno si terrà a Pesaro il mercoledì successivo, 4 febbraio alle 20. La squadra spagnola ha superato nei Sedicesimi di finale con un doppio 3-0 le svizzere del Vbc Cheseaux e negli Ottavi di finale le croate dell’Ok Nebo Zaprešic (altra doppia vittoria per 3-1 e 3-0), mentre le tigri hanno eliminato al Golden set l’Aek Atene e poi battuto senza problemi le ungheresi del Fatum Nyíregyháza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Megabox Missione Canarie con vista europea Approfondimenti su Megabox Canarie Un italiano sulla Luna (con un francese e un tedesco), l’annuncio dell’Agenzia spaziale europea sulla missione con la Nasa Groenlandia, scatta la missione militare europea: Mosca lancia l'allarme, Washington non arretra La missione militare europea in Groenlandia sta iniziando a prendere forma, con iniziative principalmente simboliche che segnano un passo importante nella presenza europea nella regione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Megabox Canarie Argomenti discussi: Megabox Missione Canarie con vista europea. Megabox inizia in trasferta. La missione è a PerugiaComincia di lunedì il quinto campionato di serie A1 della Megabox. Il 6 ottobre alle 20.30 Vallefoglia debutta con la trasferta sul campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Abbiamo iniziato molto ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.