Mediaset interviene sulla vicenda Corona, sottolineando che le accuse di gravità estrema coinvolgono anche le famiglie. La società ribadisce che la libertà di espressione deve rispettare i limiti della diffamazione e della tutela della privacy, contrastando ogni tentativo di gogna mediatica. La posizione ufficiale mira a chiarire i confini tra diritto di informazione e rispetto delle persone, in un contesto di grande attenzione mediatica.

A poche ore dall’uscita di Falsissimo – episodio 21, con rivelazioni su Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Barbara D’Urso, Mediaset ha preso posizione con un comunicato durissimo “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone”. Al comunicato di Mediaset ha fatto seguito una breve risposta di Corona, che potete leggere in fondo a questo articolo. Nel comunicato si legge che quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social “non solo non ha nulla a che vedere con la verità, ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mediaset rompe il silenzio su Corona: “Falsità gravissime e famiglie coinvolte”

