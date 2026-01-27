Mediaset risponde a Corona lucra con l' insulto

Mediaset torna a rispondere a Corona, accusandolo di lucrare con gli insulti. L’azienda ribadisce che la libertà di espressione non dà diritto a diffamare o rovinare la reputazione degli altri. La polemica si infiamma e le parti si scambiano accuse pubbliche, mentre il pubblico aspetta di capire come finirà questa diatriba.

AGI - “La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero ". Il gruppo Mediaset, pur senza nominarlo, prende una netta posizione dopo il nuovo video pubblicato su Youtube da Fabrizio Corona. Schermo nero per Falsissimo . Proprio ieri il giudice civile del Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini bloccando la messa in onda del programma online ‘Falsissimo’ sul conduttore del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Agi.it

L’intervento di Mediaset evidenzia come la libertà di espressione debba rispettare i limiti della correttezza e del rispetto altrui.

In un contesto di crescente tensione, Mediaset ha risposto alle recenti accuse di Fabrizio Corona, definendole

Dopo la denuncia di Mediaset, Fabrizio Corona replica duramente con un post sui social

