Mediaset contro la diffamazione e le campagne d’odio | La libertà di espressione non giustifica le menzogne

Mediaset si impegna a contrastare la diffusione di campagne d’odio e fake news, ribadendo che la libertà di espressione non può giustificare menzogne e attacchi gratuiti contro i propri rappresentanti. L’azienda si schiera a tutela della reputazione e del rispetto professionale, promuovendo un dibattito basato sulla correttezza e la responsabilità.

Non si è fatta attendere la risposta di Mediaset contro chi negli ultimi giorni sta diffondendo campagne d’odio contro conduttori, volti noti e vertici aziendali. Lunedì sera Fabrizio Corona è uscito con un’altra puntata di ‘ Falsissimo ‘ e oggi, martedì 26 gennaio, è arrivata la replica di Mediaset che però non ha mai citato direttamente l’ex re dei paparazzi. Scopriamo insieme cosa c’è scritto nel comunicato ufficiale. Il comunicato di Mediaset sulle voci diffuse in rete relative a conduttori e vertici aziendali. Con parole ferme e decise, Mediaset ha reso nota la sua posizione sulle voci che stanno circolando in rete in riferimento ad alcuni suoi conduttori e volti noti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

