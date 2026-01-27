Maxima d' Olanda si è commossa nel vedere la figlia Amalia ottenere i gradi da caporale

Maxima d'Olanda, regina dei Paesi Bassi, ha mostrato un lato più umano e affettuoso nel momento in cui sua figlia Amalia ha ricevuto i gradi da caporale. Un gesto che ha evidenziato il valore della famiglia e il ruolo di madre, oltre alle funzioni ufficiali. Questo episodio sottolinea l'importanza dei legami familiari anche in contesti pubblici e istituzionali.

Per una volta la regina Maxima si è dimenticata di essere una regina. Nella sua mente e nel suo cuore solo il comprensibile orgoglio di essere una mamma. Una mamma orgogliosa di una ragazza, Amalia, che è nata con il destino già scritto. E che, giorno dopo giorno, sta compiendo piccoli grandi passi verso un futuro sul trono con tenacia, senso di responsabilità e, a volte, dolore. Maxima d'Olanda mamma orgogliosa della sua "bambina". La scorsa settimana la principessa Amalia, 22 anni, ha completato la prima fase del suo addestramento militare. Un passo obbligato per chi, come lei, diventerà regina.

