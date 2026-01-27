Questa operazione ha portato al sequestro di beni per un valore di un milione di euro a padre e figlio, tra Bari, Manfredonia e Varese. Sono stati confiscati immobili e un'azienda ittica, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata. L’intervento dimostra l’efficacia delle indagini nel smantellare reti mafiose e tutelare il patrimonio legale.

Due sequestri anticipati di beni: questo il risultato di un’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal ROS dei Carabinieri che ha colpito il patrimonio di uno dei principali esponenti delle dinamiche mafiose garganiche e di suo figlio. I provvedimenti, disposti dal Tribunale di Bari su proposta della Procura distrettuale e della DIA, hanno riguardato immobili e un’azienda, per un valore complessivo di circa 1.000.000 euro, nell’ambito di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione. I sequestri disposti dal Tribunale di Bari Patrimonio immobiliare e azienda nel mirino Indagini patrimoniali e ricchezze illecite Beni sequestrati e valore complessivo Il contesto: la lotta alle mafie garganiche I sequestri disposti dal Tribunale di Bari La Direzione Investigativa Antimafia e il ROS hanno eseguito due sequestri anticipati di beni su disposizione del Tribunale di Bari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maxi operazione contro la mafia a Bari, sequestrati beni per un valore di un milione di euro a padre e figlio

Approfondimenti su Maxi Operazione Contro La Mafia

Questa mattina è stato eseguito un sequestro di beni per circa un milione di euro ai danni di un boss e di suo figlio, nel contesto di indagini contro la criminalità organizzata nel Gargano.

La recente operazione contro il clan di Manfredonia ha portato al sequestro di beni per circa un milione di euro tra Puglia e Lombardia.

Maxi operazione contro la mafia a Bari, sequestrati beni per un valore di un milione di euro a padre e figlioDue sequestri anticipati di beni: questo il risultato di un'operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia e dal ROS dei Carabinieri che ha colpito il patrimonio di uno dei principali ...

REGIONE VENETO* : «MAXI OPERAZIONE GUARDIA DI FINANZA DI PADOVA CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI, VIDEODICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE STEFANI»La Guardia di Finanza di Padova ha condotto una maxi operazione contro le truffe agli anziani, smantellando una rete criminale che prendeva di mira le persone ...

