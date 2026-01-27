Maurizio Valenzi nel libro di Tonino Scala la storia del sindaco venuto dal mare

L'incontro alla sede del Maschio Angioino presenta il libro su Maurizio Valenzi, figura significativa del panorama politico napoletano. L'evento si terrà sabato 31 gennaio alle 11 e offre l'opportunità di approfondire la vita e l'eredità di questo sindaco, noto anche come

Sabato 31 gennaio alle 11 nella sede del Maschio Angioino ( Sala Litza Cittanova Valenzi) si presenta i l libro “Maurizio Valenzi. Il sindaco venuto dal mare” di Tonino Scala Pubblicato da Armando De Nigris Editore nella collana tascabile Palepolis, dedicata a personaggi del mondo culturale napoletano, “Il sindaco venuto dal mare” ricostruisce la figura di Maurizio Valenzi come dirigente politico, intellettuale, amministratore pubblico e uomo capace di tenere insieme cultura, militanza e governo della città. Alla presentazione interverranno Antonio Bassolino, Aldo Cennamo e Lucia Valenzi. Sarà presente l’ autore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questo libro si ripercorre la vita di Maurizio Valenzi, figura chiave della politica e della cultura napoletana.

