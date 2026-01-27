Mattino 5 Massimo Lovati sconcerta lo studio | Mastico male ma denti nuovi!

Il programma Mattino 5 ha recentemente ospitato Massimo Lovati, che ha condiviso una sorpresa riguardo al suo modo di mangiare e ai denti nuovi. La sua rivelazione ha attirato l’attenzione, distinguendosi da altri eventi come il delitto di Garlasco. Questa testimonianza offre uno sguardo sulla sua vita e sulle scelte quotidiane, senza suscitare clamore, ma con attenzione ai dettagli.

A Mattino 5 Massimo Lovati ha spiazzato tutti, ancora una volta, con una rivelazione che ha lasciato senza parole e che con il delitto di Garlasco non ha nulla a che spartire. Ospite in studio dopo molto tempo, l’ex avvocato di Andrea Sempio ha sorpreso il pubblico spendendosi su un dettaglio personale che ha alleggerito il clima: "Sto abbastanza bene, ho i denti nuovi. Non so se si vede?". Dunque, un sorrisone in favor di telecamera e, nello studio di Canale 5, ilarità generale. Accolto calorosamente da Federica Panicucci, Lovati ha poi spiegato di stare affrontando qualche difficoltà legata al recente intervento, senza però perdere l’ironia: "Anche se la masticazione non è eccelsa, però. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

