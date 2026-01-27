Matteotti la voce della libertà É l’Anatomia di un fascismo

Questo spettacolo al Teatro Comunale analizza le origini e le caratteristiche del Fascismo attraverso la figura di Matteotti. Con Ottavia Piccolo in scena, offre una riflessione storica e culturale sull’importanza della libertà e della democrazia in Italia. L’evento si tiene oggi alle 20, invitando il pubblico a confrontarsi con momenti fondamentali del nostro passato.

Una riflessione sulla nascita e sulla natura del Fascismo al Teatro Comunale con ’ Matteotti. Anatomia di un fascismo ’ in scena, con Ottavia Piccolo, oggi alle 20.30, Giorno della Memoria. Al mattino, alle 10.30, lo spettacolo sarà proposto anche in una rappresentazione dedicata alle scuole, per coinvolgere le nuove generazioni in un confronto diretto con la memoria e la responsabilità civile. Firmato da Stefano Massini e interpretato da una delle attrici più raffinate e impegnate del panorama italiano, lo spettacolo è un racconto teatrale intenso e civile che ripercorre la vicenda umana e politica di Giacomo Matteotti, figura centrale della storia democratica italiana, capace di riconoscere e denunciare con lucidità e coraggio l’ascesa del fascismo, pagandone il prezzo più alto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

