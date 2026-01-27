In vista del referendum sulla giustizia di marzo, Matteo Zuppi invita alla partecipazione e sottolinea l'importanza dell'equilibrio tra i poteri. Il suo appello, interpretato come un invito al

Cresce il dibattito man mano che ci si avvicina al Referendum del 22-23 marzo. Sul tema è intervenuto il cardinale Matteo Zuppi (Cei), che ha invitato a votare parlando di autonomia e indipendenza dei magistrati, legandole all’equilibrio dei poteri. Non sono in pochi a pensare che il messaggio lanciato da Zuppi suoni come un segnale implicito a favore del “No” alla riforma. Referendum, l’intervento di Matteo Zuppi Nel corso dell’apertura dei lavori del Consiglio episcopale permanente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi è intervenuto sul Referendum di marzo invitando anzitutto alla partecipazione e a un voto informato Zuppi ha fatto riferimento all’autonomia e all’indipendenza della magistratura come requisiti centrali di un processo giusto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Zuppi scende in campo per il Referendum sulla Giustizia, l'appello tra le righe per il "No"

Approfondimenti su Matteo Zuppi

Il referendum sulla giustizia si avvicina, segnando un momento importante nel confronto pubblico e politico.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Matteo Zuppi

Argomenti discussi: Referendum, la Cei scende in campo. Zuppi: Votate, non siate indifferenti; Referendum la Cei scende in campo Zuppi | Votate non siate indifferenti.

Matteo Zuppi scende in campo per il Referendum sulla Giustizia, l'appello tra le righe per il NoAlla vigilia del Referendum di marzo, Matteo Zuppi chiede partecipazione e parla di equilibrio tra poteri: un passaggio letto come un invito al No ... virgilio.it

Referendum, la Cei scende in campo. Zuppi: Votate, non siate indifferentiIl presidente dei vescovi invita a partecipare alla consultazione: preservare l’equilibrio tra i poteri. Maruotti (Anm) accosta la riforma al caos di Minneapolis. Nordio attacca: Dialogo compromesso ... quotidiano.net

Fissa la frase nelle “considerazioni finali” della sua introduzione al Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana, che presiede. A riprova della delicatezza dell’argomento e della cautela che lo ispira. Ma il cardinale Matteo Zuppi dice parole che - facebook.com facebook

A due mesi dal referendum sulla riforma Nordio, il 22 e 23 marzo, il cardinale Matteo Zuppi entra nel dibattito sulla giustizia. Due anni fa i vescovi italiani si erano schierata con nettezza contro l’autonomia differenziata, e lo stesso Zuppi aveva sollevato qualch x.com