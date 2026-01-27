Mattarella | Serve azione rigorosa da parte di tutta l' Ue contro antisemitismo – Il video

Il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza di un’azione rigorosa da parte dell’Unione Europea per contrastare il crescente antisemitismo e il razzismo, fenomeni che indicano una minaccia significativa per la società. È fondamentale un impegno coordinato e deciso per prevenire e combattere queste forme di discriminazione, garantendo così il rispetto dei diritti e della dignità di tutte le comunità.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Il riproporsi e diffondersi di manifestazioni di razzismo e antisemitismo è indice di alta pericolosità e interpella una azione rigorosa da parte delle autorità di tutta l'Unione Europea". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento in occasione della celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

