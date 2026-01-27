La dichiarazione di Sergio Mattarella ribadisce l’impegno della Repubblica contro ogni forma di discriminazione e odio. Il presidente ha sottolineato che lo Stato non tollera il diffondersi di antisemitismo e intolleranza, richiamando alla responsabilità collettiva di promuovere valori di rispetto e inclusione. Un messaggio chiaro volto a rafforzare i principi fondamentali della convivenza civile nel paese.

Oggi, 27 gennaio, è il Giorno della Memoria. “Torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, sigillata dall’ignominia delle leggi razziali del 1938”, ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la cerimonia al Quirinale, dove sono presenti tutte le alte cariche dello Stato, la senatrice Liliana Segre e 40 ragazzi che hanno visitato il campo di Auschwitz. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha sottolineato che “nella Repubblica non c’è posto per il veleno dell’odio razziale, per i germi della discriminazione, per l’antisemitismo che affiora ancora pericolosamente, per coloro che predicano la violenza, per chi coltiva ideologie di oppressione, di sopraffazione, per chi coltiva odio”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mattarella: “Nessun posto per odio e antisemitismo”

Approfondimenti su Sergio Mattarella

In occasione del Giorno della Memoria, i rappresentanti istituzionali sottolineano l'importanza di ricordare le tragedie passate e condannare ogni forma di antisemitismo, che si sta purtroppo riaffacciando nel contesto attuale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sergio Mattarella

Argomenti discussi: Mattarella: Senza regole condivise il mondo rischia il ritorno alla barbarie.

Giorno della memoria, Meloni: Condanniamo la complicità del regime fascista | Mattarella: Nessun posto per odio e antisemitismoOggi, 27 gennaio, è il Giorno della Memoria. Torniamo a condannare la complicità del regime fascista nelle persecuzioni, nei rastrellamenti, nelle deportazioni. Una pagina buia della storia italiana, ... msn.com

Mattarella: «Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia»ROMA «Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia». Sergio Mattarella, in piedi nello Studio alla Vetrata, sfoglia le pagine dell’«album immaginario» della Repubblica. Sono passati 80 anni da ... ilmessaggero.it

Dieci anni senza Giulio Regeni. Mattarella, "nessun compromesso sulla verità" x.com

NEWS – #Mattarella nel messaggio di fine anno: «Ripugnante il rifiuto della #pace. Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia». Ai giovani: «Non rassegnatevi, siate esigenti». “Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle c - facebook.com facebook