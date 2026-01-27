Mattarella Nella Repubblica non c' è posto per razzismo e discriminazione

La lotta contro il razzismo e la discriminazione resta un impegno fondamentale della Repubblica Italiana. Ricordare le vittime dell'Olocausto ci invita a riflettere sull'importanza di valori di rispetto e uguaglianza, affinché simili tragedie non si ripetano. La memoria storica è un passo essenziale verso una società più giusta e inclusiva.

ROMA (ITALPRESS) – “In questo giorno siamo qui per ricordare la schiera di vittime incolpevoli – sei milioni di persone – soffocate nelle camere a gas, trucidate dai plotoni di esecuzione, perite per i maltrattamenti e per l'inedia dentro le cupe mura dei ghetti: anziani, giovani, donne, uomini, bambini, neonati. Ebrei, in massima parte, rom e sinti, omosessuali, dissidenti politici, appartenenti a minoranze religiose, disabili, malati di mente. Tutti definiti appartenenti a categorie non degne di vivere”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Quirinale alla celebrazione del “Giorno della Memoria”.🔗 Leggi su Iltempo.it

Quest’anno celebriamo l’ottantesimo anniversario della Repubblica, un momento importante per riflettere sui valori fondamentali di uguaglianza e rispetto.

Argomenti discussi: Regeni, Pif legge messaggio Mattarella: Assassinio barbaro, no compromessi su verità e giustizia; Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del 10° anniversario della scomparsa di Giulio Regeni; Dieci anni dalla scomparsa di Regeni, Mattarella: No a compromessi su verità e giustizia

