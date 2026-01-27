Mattarella negli Emirati l’Italia punta sul Golfo Persico
Durante la visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti, il Presidente Mattarella incontrerà lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione tra i due paesi, esplorando opportunità in diversi settori. Questa visita rappresenta un passo importante per consolidare i rapporti tra Italia e Emirati Arabi Uniti, in un contesto di crescente collaborazione nel Golfo Persico.
Una visita di Stato “che suggella un rapporto ormai stabile”. Al Quirinale spiegano così l’importanza della missione del presidente della Repubblica negli Emirati Arabi Uniti (EAU) dal 27 al 29 gennaio. Con la presenza del Capo dello stato, Sergio Mattarella, negli Emirati Arabi Uniti “si completa infatti il processo di riavvicinamento dell’Italia dopo la fase critica del 2019” quando i rapporti bilaterali toccarono il livello minimo a causa delle stop alle licenze per l’esportazione di armi a causa del conflitto in Yemen. Mattarella arriva ad Abu Dhabi (il più importante dei sette emirati che compongono la federazione) per i colloqui politici e poi si sposterà a Dubai per chiudere la sua missione curando le relazioni economiche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Approfondimenti su Mattarella Emirati
**Quirinale: Mattarella negli Emirati arabi dal 27 al 29, suggellare rapporto stabile e produttivo**
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà gli Emirati Arabi Uniti dal 27 al 29 gennaio, con tappe ad Abu Dhabi e Dubai.
Mancini ritorna nel Golfo Persico: sarà il nuovo tecnico dell’Al-Sadd in Qatar
Ultime notizie su Mattarella Emirati
Mattarella negli Emirati, l’Italia punta sul Golfo PersicoDurante la visita, il Presidente Mattarella incontrerà il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per approfondire vari aspetti della cooperazione bilaterale tra ... ilsole24ore.com
Mattarella negli Emirati, il Golfo hub strategico per l'ItaliaCon la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, negli Emirati Arabi Uniti si completa il processo di riavvicinamento dell'Italia dopo la fase critica del 2019 quando i rapporti ... ansa.it
