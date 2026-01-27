Mattarella negli Emirati l’Italia punta sul Golfo Persico

Da ilsole24ore.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti, il Presidente Mattarella incontrerà lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione tra i due paesi, esplorando opportunità in diversi settori. Questa visita rappresenta un passo importante per consolidare i rapporti tra Italia e Emirati Arabi Uniti, in un contesto di crescente collaborazione nel Golfo Persico.

Una visita di Stato “che suggella un rapporto ormai stabile”. Al Quirinale spiegano così l’importanza della missione del presidente della Repubblica negli Emirati Arabi Uniti (EAU) dal 27 al 29 gennaio. Con la presenza del Capo dello stato, Sergio Mattarella, negli Emirati Arabi Uniti “si completa infatti il processo di riavvicinamento dell’Italia dopo la fase critica del 2019” quando i rapporti bilaterali toccarono il livello minimo a causa delle stop alle licenze per l’esportazione di armi a causa del conflitto in Yemen. Mattarella arriva ad Abu Dhabi (il più importante dei sette emirati che compongono la federazione) per i colloqui politici e poi si sposterà a Dubai per chiudere la sua missione curando le relazioni economiche. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

mattarella negli emirati l8217italia punta sul golfo persico

© Ilsole24ore.com - Mattarella negli Emirati, l’Italia punta sul Golfo Persico

Approfondimenti su Mattarella Emirati

**Quirinale: Mattarella negli Emirati arabi dal 27 al 29, suggellare rapporto stabile e produttivo**

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà gli Emirati Arabi Uniti dal 27 al 29 gennaio, con tappe ad Abu Dhabi e Dubai.

Mancini ritorna nel Golfo Persico: sarà il nuovo tecnico dell’Al-Sadd in Qatar

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mattarella Emirati

Argomenti discussi: Mattarella negli Emirati, l’Italia punta sul Golfo Persico; Mattarella negli Emirati Arabi 27-29/1 per stringere bulloni di partenariato strategico - Geagency; Mattarella negli Emirati, il Golfo hub strategico per l'Italia; Italia-Emirati: Mattarella in visita di Stato la prossima settimana ad Abu Dhabi e Dubai.

mattarella negli emirati lMattarella negli Emirati, l’Italia punta sul Golfo PersicoDurante la visita, il Presidente Mattarella incontrerà il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per approfondire vari aspetti della cooperazione bilaterale tra ... ilsole24ore.com

mattarella negli emirati lMattarella negli Emirati, il Golfo hub strategico per l'ItaliaCon la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, negli Emirati Arabi Uniti si completa il processo di riavvicinamento dell'Italia dopo la fase critica del 2019 quando i rapporti ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.