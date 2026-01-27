Mattarella in Emirati Arabi per suggellare stabilità rapporti

Il presidente Mattarella si trova negli Emirati Arabi per rafforzare i rapporti diplomatici con Abu Dhabi e Dubai, visitando le città in una visita di Stato fino al 29 gennaio.

Dubai, 27 gen. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è partito per gli Emirati Arabi e sarà ad Abu Dhabi e Dubai in visita di Stato fino al 29 gennaio. Il viaggio del capo dello Stato suggella il consolidamento dei rapporti tra Italia ed Emirati Arabi. Si completa così un percorso di riavvicinamento dopo la fase critica del 2019-2020. Con l’attuale governo, infatti, i contatti si sono intensificati: ci sono state circa 30 visite di cui tre della presidente del Consiglio e una visita di Stato in Italia del Presidente Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan nel febbraio scorso.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Mattarella Emirati

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà gli Emirati Arabi Uniti dal 27 al 29 gennaio, con tappe ad Abu Dhabi e Dubai.

Lorenzo Nespoli conquista la sua prima vittoria professionistica agli Emirati Arabi, imponendosi nella cronometro di Sharjah durante il Tour of Sharjah.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mattarella Emirati

Argomenti discussi: Mattarella negli Emirati Arabi 27-29/1 per stringere bulloni di partenariato strategico - Geagency; Mattarella negli Emirati, l’Italia punta sul Golfo Persico; Mattarella in Emirati Arabi dal 27 al 29 per suggellare stabilità rapporti; Il presidente Mattarella in visita ad Abu Dhabi e Dubai.

Mattarella in Emirati Arabi per suggellare stabilità rapportiDubai, 27 gen. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è partito per gli Emirati Arabi e sarà ad Abu Dhabi e Dubai in visita ... notizie.tiscali.it

Mattarella negli Emirati: geopolitica, sicurezza, relazioni economiche. Lo scopo della visitaGiorgia Meloni è stata già tre volte negli Emirati Arabi Uniti. Trenta le visite dei vari ministri. Stasera arriva anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per una visita di Stato di tr ... repubblica.it

#TG2000 - Buon punto di partenza il trilaterale negli Emirati Arabi tra Stati Uniti, Russia e Ucraina ma la pace è ancora lontana dicono da Mosca. Intanto la guerra continua. Violento attacco russo su Odessa #27gennaio #Ucraina #Odessa #Zelensky #Kiev #R - facebook.com facebook

Gli Emirati Arabi Uniti non autorizzeranno attacchi contro l'Iran dal loro territorio: lo ha dichiarato il ministero degli Affari esteri. Nelle scorse settimane anche Riad e Qatar avevano fatto trapelare il loro no x.com