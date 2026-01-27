Mattarella | Attacchi a Liliana Segre volgari e imbecilli le siamo riconoscenti – Il video

Il presidente Mattarella ha espresso gratitudine alla senatrice Liliana Segre, riconoscendo il suo ruolo nel testimoniare gli orrori del passato e nel promuovere valori di tolleranza e rispetto. Le sue parole sottolineano l'importanza di ricordare e difendere i principi di solidarietà e umanità, in un contesto di attacchi volgari e ingiustificati. Un gesto di riconoscenza verso chi si impegna per la memoria e la pace.

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2026 "Alla senatrice "Segre rinnovo la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato dal rigetto dell'odio, della vendetta, della violenza. Cara senatrice, in questa occasione solenne desidero esprimerle, a nome della Repubblica, la solidarietà, la stima e l'affetto a fronte di attacchi colmi, a un tempo, di volgarità e di imbecillità. Volgarità e imbecillità: come lo sono da sempre le manifestazioni di razzismo e di antisemitismo, del resto configurati dalla legge come reati". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno della Memoria.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Mattarella Segre

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente Mattarella ha ribadito il sostegno alla senatrice Liliana Segre, condannando gli attacchi volgari e imbecilli ricevuti.

La recente dichiarazione di Mattarella sottolinea l'importanza del ricordo e del rispetto nel nostro Paese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mattarella Segre

Argomenti discussi: Mattarella Contro Liliana Segre attacchi volgari e imbecilli; Mattarella Contro Liliana Segre attacchi volgari e imbecilli; Nepi, uomo ferito all’addome trasportato in ospedale con l’eliambulanza; Mattarella Contro Liliana Segre attacchi volgari e imbecilli.

Mattarella: Attacchi a Liliana Segre volgari e imbecilli, le siamo riconoscentiAlla senatrice Segre rinnovo la riconoscenza della Repubblica per la sua preziosa testimonianza degli orrori vissuti e per il suo messaggio, sempre contrassegnato dal rigetto dell'odio, della vendet ... ilgiornale.it

Sergio Mattarella fa da scudo a Liliana Segre nel Giorno della Memoria, attacchi con volgarità e imbecillitàGiorno della Memoria, il presidente Sergio Mattarella ha espresso solidarietà a Liliana Segre dopo gli attacchi, parlando di volgarità e imbecillità ... virgilio.it

Al Quirinale, per le celebrazioni del Giorno della Memoria, interviene la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla #Shoah. “Il Giorno della Memoria non è per gli ebrei ma serve per ricordare la nostra storia, quello che fece l’Italia fascista di allora, la Ger - facebook.com facebook

Nel Giorno della Memoria, Liliana Segre è intervenuta durante la cerimonia al Quirinale con un messaggio forte e chiaro: strumentalizzare ciò che accade a Gaza - e ovunque nel mondo - per riscrivere la storia o sminuire le vittime della Shoah è inaccettabile! x.com