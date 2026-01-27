La recente stagione della Massese ha visto il ritorno di Matteo Mapelli, ora protagonista con il ruolo di titolare. Sotto la guida del tecnico Paolo Pantera, la squadra punta a migliorare le proprie prestazioni e a consolidare la propria posizione in campionato. Questa ripresa segnala un nuovo cammino e una speranza di crescita per il club e i suoi tifosi.

La Massese domenica ha ritrovato un Matteo Mapelli voglioso e finalmente titolare. Il nuovo tecnico Paolo Pantera ha detto apertamente di voler tornare a puntare su di lui. "Il mister ci ha fatto subito capire i valori che vuole tenere alti – ha spiegato a fine gara il laterale lombardo –. Con lui abbiamo lavorato giovedì per studiare il modo di come affrontare il Belvedere che si è dimostrato un avversario di livello. Se avessimo fatto gol nel primo tempo con Bertipagani probabilmente la partita avrebbe preso un’altra direzione. Ci accontentiamo, però, di questo pareggio che è un risultato molto importante per noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Bentornato Mapelli: "Sapremo rialzare la testa"

L'Invicta si prepara a riprendere il cammino dopo la recente sconfitta al quinto set.

