Massese Bentornato Mapelli | Sapremo rialzare la testa
La recente stagione della Massese ha visto il ritorno di Matteo Mapelli, ora protagonista con il ruolo di titolare. Sotto la guida del tecnico Paolo Pantera, la squadra punta a migliorare le proprie prestazioni e a consolidare la propria posizione in campionato. Questa ripresa segnala un nuovo cammino e una speranza di crescita per il club e i suoi tifosi.
La Massese domenica ha ritrovato un Matteo Mapelli voglioso e finalmente titolare. Il nuovo tecnico Paolo Pantera ha detto apertamente di voler tornare a puntare su di lui. "Il mister ci ha fatto subito capire i valori che vuole tenere alti – ha spiegato a fine gara il laterale lombardo –. Con lui abbiamo lavorato giovedì per studiare il modo di come affrontare il Belvedere che si è dimostrato un avversario di livello. Se avessimo fatto gol nel primo tempo con Bertipagani probabilmente la partita avrebbe preso un’altra direzione. Ci accontentiamo, però, di questo pareggio che è un risultato molto importante per noi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
