marty supreme non sfonda

Continua a crescere il box office 2026 rispetto allo scorso anno (quasi del 30%), trascinato, è il caso di dirlo, dalla straordinaria performance di Buen Camino che ha raggiunto i 73.404.661 euro di incasso, grazie ai 9.142.643 biglietti venduti. Si farebbe un torto, però, a non sottolineare l'ottimo impatto de La grazia, di Sorrentino, arrivato già a 4.949.490 euro e destinato a battere il suo record al cinema. Discreto, ma non clamoroso, invece, il debutto di Marty Supreme (Timothée Chalamet nella foto, pluricandidato agli Oscar) che ha iniziato al terzo posto con 1.588.185 euro, precedendo la simpatica commedia italiana 2 Cuori e 2 Capanne, diretta da Massimiliano Bruno, con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, quarta con 923. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Marty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

Scopri la vera storia di Marty Reisman, il campione di ping pong noto per sfidare gli avversari con un coperchio della spazzatura.

