Marrazzo è il nuovo presidente di Noi di Centro a Napoli

Marrazzo è stato nominato nuovo presidente provinciale di Noi di Centro a Napoli, secondo quanto comunicato dal segretario nazionale Mastella e dal coordinatore Barra. Questa nomina rafforza il ruolo dell’organizzazione nel territorio partenopeo, in un contesto di consolidamento delle sue attività politiche locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario nazionale Clemente Mastella, d’intesa con il coordinatore provinciale Giuseppe Barra, ha nominato Domenico Marrazzo quale nuovo presidente provinciale di Noi di Centro a Napoli. Avvocato, già componente del direttivo dell’Associazione nazionale forense, Marrazzo è presidente della Commissione consiliare Affari Istituzionali della Città Metropolitana di Napoli, dove è consigliere dal 2014. Nel Comune di Qualiano ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Consiglio comunale. “L’esperienza istituzionale di Marrazzo e il suo radicamento territoriale nell’area partenopea saranno uno straordinario valore aggiunto per Noi di Centro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

