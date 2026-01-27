In questo episodio, l'arbitro Mariani segnala al Var di non aver visto un contatto tra Bremer e Hojlund, ritenendo che ci possa essere un calcio di rigore mancante. La decisione riflette l'importanza dell'assistenza video nel calcio moderno, garantendo maggiore precisione nelle valutazioni durante le partite.

L’arbitro Mariani non aveva visto il contatto tra Bremer e Hojlund in area e aveva chiesto al Var di fare un controllo. Doveri e Di Paolo però da Lissone gli hanno comunicato di far proseguire il gioco. È questo il retroscena che emerge da Open Var su Dazn riguardo all’episodio più discusso dell’ultima giornata: il calcio di rigore non fischiato al Napoli contro la Juventus. Doveri è un arbitro esperto, internazionale, che fischierà ai prossimi Mondiali. Il suo metro arbitrale è spesso all’inglese, certi contatti anche duri non vengono considerati fallosi. Dall’Aia però la vedono diversamente e Dino Tommasi, componente della Can A e B, lo ha fatto capire chiaramente: “Per il fatto che Bremer cinge il collo di Hojlund fino a portarlo a terra, l’intervento è sicuramente falloso e c’è un parametro evidente nella trattenuta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Mariani comunica alla Sala Var che non ha visto la situazione Bremer-Hojlund, questo è un calcio di rigore mancante"

In questa puntata di Open Var si analizzano le decisioni arbitrali su un rigore non concesso a Hojlund, evidenziando come il VAR avrebbe dovuto intervenire.

Open Var è il programma settimanale che analizza le decisioni arbitrali in Serie A, offrendo chiarimenti tramite audio e video.

Argomenti discussi: OPEN VAR - Tommasi: Juve-Napoli, manca un rigore agli azzurri, Bremer fa fallo su Hojlund.

