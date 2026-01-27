Mariani bocciato per il rigore non concesse ma senza conseguenze perché andrà ai Mondiali Corsport

L'arbitro Mariani è stato criticato per un rigore non concesso durante la partita tra Napoli e Juventus. Nonostante le polemiche, le decisioni non avranno conseguenze sulla sua partecipazione ai Mondiali. La valutazione dei vertici arbitrali italiani rimane oggetto di discussione, con opinioni divergenti tra le diverse fonti giornalistiche.

Il Corriere dello Sport con Edmondo Pinna scrive che l’arbitro Mariani sarebbe stato bocciato da Rocchi e dai vertici Aia ( la Gazzetta dice di fatto il contrario ) per il rigore non fischiato al Napoli contro la Juventus. Oggi se ne parlerà a Open Var. Bocciato. Anche se le conseguenze saranno, in qualche maniera, annacquate dalla sua carta d’imbarco per l’America. Maurizio Mariani (e con lui il Var di Juve-Napoli, Doveri) hanno mandato per traverso il debriefing di Gianluca Rocchi, già particolarmente ricco di errori chiari ed evidenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it

