Marian Turski ripeteva | Auschwitz non cadde dal cielo

Marian Turski, giornalista polacco, ha ricordato l'importanza di non dimenticare Auschwitz, sottolineando come il genocidio non sia un evento casuale, ma il risultato di scelte umane. La sua testimonianza nel 2022 nel campo di Birkenau invita alla memoria e alla riflessione sulla storia e sui valori di rispetto e tolleranza.
L'ultima apparizione del giornalista e storico sopravvissuto all'Olocausto. Lo scorso anno fece di tutto per andare alle commemorazioni, morì poco dopo. La vita come testimonianza e resistenza della memoria Il 27 gennaio dello scorso anno, il giornalista polacco Marian Turski si trascinò sul palco allestito dentro a una tenda nel campo di sterminio di Birkenau. Aveva 98 anni, faceva fatica a parlare, rifiutò l’aiuto di chi si offriva di accompagnarlo fino al microfono. La sua apparizione fu una dimostrazione di forza e di resistenza. Tutto, in Turski, quel giorno diceva: io devo essere qui. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
