Maria Consiglia Alvino |   I campi di luce sono le invisibili possibilità insite nell’oggi

In questa raccolta poetica, Maria Consiglia Alvino esplora le possibilità invisibili che l’oggi può offrire. Attraverso versi riflessivi, invita il lettore a scoprire le potenzialità presenti nel quotidiano, sottolineando l’importanza di vivere nel presente con attenzione e consapevolezza. La sua esperienza di studiosa di letteratura antica si riflette nella profondità delle immagini e nelle suggestioni che accompagnano il percorso poetico.

Maria Consiglia Alvino è l’autrice della nuova raccolta poetica, Campi di luce, pubblicata di recente da Controluna Edizioni, nata ad Avellino nel 1987 e dottoressa di ricerca in Filologia con una specializzazione nella letteratura greca antica. Maria Consiglia Alvino ha compiuto i suoi studi presso l’Università di Napoli Federico II e quella di Strasburgo. Attualmente insegna lettere presso il liceo “V. de Caprariis” di Atripalda (AV), dove risiede. È membro attivo della comunità poetica Versipelle e il suo lavoro, comprendente poesia, prosa e articoli, è stato pubblicato su vari blog, riviste e raccolte antologiche. 🔗 Leggi su Parlami.eu

