Marecchiese sì ai 30 km orari nei centri urbani

La recente tragedia a Ca’ Raffaello richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. L’introduzione dei limiti di 30 kmh nei centri urbani mira a ridurre incidenti e pericoli, proteggendo pedoni e automobilisti. Si tratta di un provvedimento che intende migliorare la qualità della vita e la sicurezza nelle aree urbane, promuovendo un comportamento più responsabile alla guida.

L’ultima tragedia della triste serie si è consumata lo scorso 15 novembre nelle vicinanze di Ca’ Raffaello, dove una manovra in curva si è rivelata fatale per il centauro pesarese Sauro Bonci di 69 anni. E allora, l’abbassamento del limite massimo di velocità può diventare una misura efficace. Il tratto toscano della 258 Marecchiese è diviso nell’appartenenza territoriale fra i Comuni di Badia Tedalda e Sestino, con il primo che aggiunge anche l’isola amministrativa all’interno della Romagna. E in uno degli ultimi consigli comunali del 2025, il sindaco badiale Alberto Santucci (nella foto) è stato chiaro: "Ho deciso di dare un’accelerazione alle misure per contrastare il fenomeno della pericolosità di quel tratto stradale, misure condivise con il sindaco di Sestino, Franco Dori e con il consiglio comunale al completo di Badia Tedalda, minoranza inclusa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

