Marco Mazzei, assessore comunale di Milano, ha annunciato l’intenzione di aumentare le piazze scolastiche e di limitare la velocità a 30 kmh in tutta la città. Questa proposta mira a migliorare la sicurezza e la vivibilità degli spazi urbani, riflettendo un approccio pragmatico e diretto alle esigenze della comunità. La sua presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo Marino, segnando l’inizio del suo mandato.

Milano – Marco Mazzei si presenta in giacca e cravatta per il suo primo confronto da assessore comunale con i cronisti a Palazzo Marino. Ma basta un rapido sguardo per svelare un particolare non proprio comune nel look di un politico: gli anfibi ai piedi. Si sente agguerrito? “Sì, sono appena stato dal sindaco”, scherza l’ormai ex consigliere della lista Sala. Mazzei entra in Giunta con le deleghe allo Spazio pubblico e all’Edilizia scolastica. E con la promessa, in primis al primo cittadino, di non occuparsi di mobilità e ciclabilità, sulle quali il neoassessore ha idee piuttosto radicali. Nel gennaio del 2023, quando era ancora consigliere comunale, ha presentato una mozione per imporre il limite di 30 chilometri all’ora in tutta Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Mazzei, l’assessore con gli anfibi: “Più piazze tattiche, anzi scolastiche. Limite a 30 km/h ovunque? Ci sarà”

Approfondimenti su Marco Mazzei

Marco Mazzei, neo assessore agli spazi pubblici e all'edilizia scolastica di Milano, focalizza la sua attenzione sulle piazze scolastiche.

Gini Dupasquier, membro della lista civica di Beppe Sala, entrerà nel consiglio comunale di Milano a sostituire Marco Mazzei, neo assessore all’edilizia scolastica e agli spazi pubblici.

Ultime notizie su Marco Mazzei

