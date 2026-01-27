La sicurezza nelle aree urbane, come Milano, rimane una preoccupazione crescente. Recenti episodi di cronaca, tra cui il ricatto sessuale e la rapina avvenuti a Maranza, evidenziano l’importanza di mantenere alta l’attenzione e promuovere iniziative di prevenzione per tutelare cittadini e visitatori.

Cresce l'insicurezza, non solo quella percepita, a Milano, dove la sera si è sempre più esposti al rischio di cadere vittima di reati. Uno degli ultimi casi si è registrato lunedì poco prima dell'alba e a farne le spese sono stati un sudamericano di 31 anni e una sua coetanea, che sono stati accerchiati da 5 uomini in piazzale Porta Genova. Lui è stato immobilizzato, trattenuto per il collo e derubato di tutto ciò che aveva con sé, quindi cellulare, portafoglio e una collanina d’oro. L'azione è stata rapida e poi la banda è scappata facendo perdere le sue tracce. A quel punto, però, la giovane che si trovava con il sudamericano rapinato ha deciso di provare a chiamare il numero di telefono dell'amico per capire se fosse ancora attivo e se avessero risposto ed, effettivamente, qualcuno dall'altra parte quella chiamata l'ha ricevuta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maranza ricattano sessualmente coppia rapinata: fermato un egiziano

Approfondimenti su Maranza Coppia

Mercoledì 14 gennaio 2026, a Roma, nei pressi del Colosseo, si è verificata un’aggressione a sfondo razzista.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maranza Coppia

Maranza rapinano una coppia a Milano, la ragazza aggredita chiama sul cellulare rubato: «Vediamoci, ti ridò tutto se mi fai un...»Vengono rapinati all'alba e poi ricattati con favori sessuali in cambio della refurtiva. È quanto accaduto poco prima delle 4.30 di ... msn.com