La puntata del 27 gennaio 2026 di Uomini e Donne ha visto protagonisti Sebastiano Mignosa, Manuela ed Elisabetta. La scena si è aperta con un bacio tra Manuela e Sebastiano nello studio, segnando un momento di interesse e curiosità tra i protagonisti del programma. L’evento ha suscitato attenzione tra i partecipanti e il pubblico, aprendo nuove possibilità per le dinamiche della trasmissione.

La puntata del 27 gennaio 2026 di Uomini e Donne è cominciata con il botto. Al centro dell’attenzione si sono trovati Sebastiano Mignosa, la nuova dama venuta per lui, Manuela, ed Elisabetta. Quest’ultima ha dato luogo ad un nuovo show nel momento in cui ha scoperto che Sebastiano aveva intenzione di proseguire la conoscenza con Manuela. Lei, dal canto suo, non è stata da meno, sta di fatto che ha detto e fatto cose decisamente degne di nota. Poi si è parlato anche di Trono Classico. Sebastiano Mignosa tra due fuochi a UeD: Manuela lo bacia, Elisabetta lo demolisce. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è scoperto come sia andata la prima uscita tra Sebastiano Mignosa e Manuela. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Manuela bacia Sebastiano nello studio di UeD: “Ti sbrano”

