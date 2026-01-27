Manuela bacia Sebastiano nello studio di UeD | Ti sbrano Ciro deluso da Ale

La puntata del 27 gennaio 2026 di Uomini e Donne ha visto Manuela e Sebastiano condividere un bacio nello studio, attirando l’attenzione dei presenti. La scena ha suscitato interesse tra i fan, mentre altri protagonisti come Ciro e Ale sono apparsi delusi. Questa puntata ha portato nuovi sviluppi nelle dinamiche del programma, offrendo spunti di discussione e curiosità sui rapporti tra i partecipanti.

La puntata del 27 gennaio 2026 di Uomini e Donne è cominciata con il botto. Al centro dell’attenzione si sono trovati Sebastiano Mignosa, la nuova dama venuta per lui, Manuela, ed Elisabetta. Quest’ultima ha dato luogo ad un nuovo show nel momento in cui ha scoperto che Sebastiano aveva intenzione di proseguire la conoscenza con Manuela. Lei, dal canto suo, non è stata da meno, sta di fatto che ha detto e fatto cose decisamente degne di nota. Poi si è parlato anche di Trono Classico. Sebastiano Mignosa tra due fuochi a UeD: Manuela lo bacia, Elisabetta lo demolisce. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è scoperto come sia andata la prima uscita tra Sebastiano Mignosa e Manuela. 🔗 Leggi su Tutto.tv

La puntata del 27 gennaio 2026 di Uomini e Donne ha visto protagonisti Sebastiano Mignosa, Manuela ed Elisabetta.

Manuela infiamma Uomini e Donne: avance a Sebastiano Mignosa/ Bacio inaspettato in studioSebastiano Mignosa tra Manuela ed Elisabetta a Uomini e Donne con la prima dama che infiamma lo studio. Manuela, una nuova dama del parterre del trono over di Uomini e Donne, insieme a Sebastiano ... ilsussidiario.net

Manuela su Sebastiano: “se ci sarà un’altra uscita lo sbrano, questo è poco ma sicuro” e poi gli ha dato un bacio a stampo in centro studio MI SENTO MALE - facebook.com facebook