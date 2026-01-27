Il Napoli sta valutando l'acquisto di Nicolò Fortini, terzino under italiano, con una proposta tra gli 11 e i 12 milioni più bonus. La Fiorentina ha richiesto 15 milioni, ma le trattative sono ancora in corso. La scelta mira a rafforzare la rosa con un giovane talento, mantenendo un profilo equilibrato tra investimento e potenziale sviluppo.

Il Napoli segue Nicolò Fortini come terzino under italiano: la Fiorentina chiede 15 milioni, gli azzurri potrebbero arrivare a 11-12 più bonus. Le mosse di mercato dipenderanno dall’esito del playoff di Champions e da eventuali cessioni. Il Napoli punta su Fortini. Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, sul suo canale Youtube ha parlato delle prossime mosse del Napoli: “Il Napoli sugli under italiani ha delle agevolazioni: non ha blocchi, non ha limiti. Tradotto, il Napoli 10-12, anche 15 milioni li può spendere per un giocatore under italiano, ovvero nato dal 2003 in giù. Sapete chi c’è come terzino under italiano che piace al Napoli? Nicolò Fortini, che al momento non ha accettato il rinnovo proposto dalla Fiorentina se non fino al 2030. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna accelera per Fortini, il Napoli studia il colpo da 15 milioni (Schira)

Il Nottingham su Olivera: pronti oltre 18 milioni per il Napoli. Manna vuole Fortini per sostituirloNel mercato non si può mai sapere quello che accade e le opportunità che si prospettano all'improvviso e oggi si è avuta l'ennesima. tuttomercatoweb.com

SKY - Fortini-Napoli, muro Fiorentina: vuole rinnovare. Manna ha pronta l'alternativaIl Napoli starebbe avendo problemi a superare le resistenze della Fiorentina, intenzionata a trattenere Niccolò Fortini. areanapoli.it

#Manna accelera per #Fortini, il Napoli studia il colpo da 15 milioni. Il #Napoli sugli under italiani non ha limiti né blocchi di mercato. Tutto però dipenderà dalla Champions e dal futuro di #Olivera. L’offerta azzurra potrebbe arrivare a 11-12 milioni più bonus e - facebook.com facebook

