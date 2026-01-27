Manifestazione pro-Pal in tangenziale | Transito concesso dalle autorità

La manifestazione in solidarietà alla Palestina e alla Global Sumund Flotilla ha attirato circa 15.000 partecipanti, superando le aspettative iniziali. L’evento, autorizzato dalle autorità, si è svolto sulla tangenziale, evidenziando il forte sostegno popolare alla causa. Questa mobilitazione testimonia l’interesse pubblico e l’importanza di temi internazionali nel dibattito attuale.

Lo ha spiegato l’assessora Camporota in risposta alle interrogazioni di Luca Negrini, Fratelli d’Italia: “Nessun incidente e continuità dei servizi essenziali” “L’affluenza effettiva alla manifestazione indetta nell’ambito della giornata di sciopero in solidarietà alla popolazione palestinese e alla Global Sumund Flotilla, pari a circa 15mila partecipanti, è risultata notevolmente superiore alla stima iniziale. Un nuovo scenario che ha comportato la predisposizione di un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica articolato e modulabile, finalizzato a garantire il regolare svolgimento della manifestazione, il presidio dei diversi obiettivi sensibili presenti sul percorso e la continuità dei servizi essenziali.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Palestina Global Sumund Flotilla Da pro-Pal a pro-Maduro: a Milano la manifestazione degli antagonisti che appoggiano il regime venezuelano (video) Manifestazione Pro Pal a Catania, misura cautelare per 4 Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Palestina Global Sumund Flotilla Argomenti discussi: Fuori i sionisti dalle olimpiadi, annunciata la protesta al passaggio della fiamma; Migliaia alla manifestazione pro Pal a Massa: il video del corteo; Torino, chiesto l’arresto per 18 attivisti pro-pal; Cgil, in migliaia a manifestazione Massa per indagati corteo Pro Pal’. Giornata della Memoria, la Questura di Roma vieta il presidio pro Pal davanti alla sede del PdIl Questore di Roma, Roberto Massucci, ha vietato la manifestazione che era stata annunciata davanti alla sede nazionale del Partito Democratico domani pomeriggio in piazza Sant'Andrea delle Fratte. ansa.it Cgil, in migliaia a manifestazione Massa per indagati corteo Pro Pal’Manifestazione oggi a Massa (Massa Carrara) organizzata dalla Cgil in solidarietà ai 37 indagati per il corteo del 3 ottobre contro il genocidio in Palestina, ... controradio.it Europa Verde ha annunciato una manifestazione di protesta contro i rincari di capodanno della Tangenziale di Napoli. Tra i cittadini cresce il malcontento per l’aumento del costo del pedaggio del 5%, ovvero di 5 centesimi, che sta causando non pochi disagi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.