Mancanza di sicurezza e disagi a scuola? Qui c' è una comunità educativa ordinata responsabile e vigilata

La sicurezza e il benessere nelle scuole sono fondamentali. L'istituto comprensivo ‘Giulio Cesare’ di Savignano sul Rubicone si distingue per un ambiente responsabile e vigilato, volto a garantire un contesto educativo ordinato e sicuro. La dirigente Catia Valzania ribadisce l’impegno dell’intera comunità scolastica nel favorire un’istruzione serena e protetta per studenti e personale.

