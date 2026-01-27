Mancanza di sicurezza e disagi a scuola? Qui c' è una comunità educativa ordinata responsabile e vigilata
La sicurezza e il benessere nelle scuole sono fondamentali. L'istituto comprensivo ‘Giulio Cesare’ di Savignano sul Rubicone si distingue per un ambiente responsabile e vigilato, volto a garantire un contesto educativo ordinato e sicuro. La dirigente Catia Valzania ribadisce l’impegno dell’intera comunità scolastica nel favorire un’istruzione serena e protetta per studenti e personale.
“La nostra è una comunità educativa ordinata, responsabile e vigilata”: Catia Valzania, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo ‘Giulio Cesare’ di Savignano sul Rubicone, interviene replicando alle dichiarazioni della consigliera comunale di Fratelli d'Italia Kitty Montemaggi che in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
