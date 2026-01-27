Mancanza di sicurezza e disagi a scuola? Qui c' è una comunità educativa ordinata responsabile e vigilata

La dirigente scolastica dell’istituto ‘Giulio Cesare’ di Savignano sul Rubicone risponde alle accuse di mancanza di sicurezza e disagi a scuola. Catia Valzania assicura che la scuola è ben gestita, ordinata e vigilata, e respinge le critiche della consigliera comunale Kitty Montemaggi. La scuola, secondo la dirigente, funziona senza problemi e garantisce un ambiente sicuro ai studenti.

"La nostra è una comunità educativa ordinata, responsabile e vigilata": Catia Valzania, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo 'Giulio Cesare' di Savignano sul Rubicone, interviene replicando alle dichiarazioni della consigliera comunale di Fratelli d'Italia Kitty Montemaggi che in.

