Manageritalia in crescita dirigenti privati +2% nel 2025

Nel 2025, i dirigenti privati in Italia supereranno i 134mila, con una crescita del 2%. Le donne rappresentano oltre il 23% di questa figura professionale, evidenziando un progresso nella rappresentanza femminile nel settore manageriale. Questi dati riflettono un trend positivo di sviluppo e inclusione nel mondo del lavoro privato italiano.

(Adnkronos) – Nel 2025 i dirigenti privati hanno superato per la prima volta i 134mila e le donne arrivano oltre il 23%. Questi due record raggiunti dai dirigenti privati in Italia secondo le proiezioni di Manageritalia sui suoi dati 2025 e quelli Inps 2024, ultimi disponibili. Questo grazie al fatto che nel 2025 i dirigenti privati del terziario sono aumentati del 3,2% e tutti quelli privati del 2%. Le donne dirigenti, che erano il 21,9% nel 2023, il 22,7 nel 2024, hanno raggiunto il 23% nell’ultimo anno. Il continuo aumento dei dirigenti privati (+ 12,4% dal 2008 per tutti dirigenti privati e +53% per i soli dirigenti privati del terziario) è incoraggiante, ma ancora insufficiente a garantire un tasso di managerialità vicino a quello dei maggiori competitor. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

