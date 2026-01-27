Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per Sicilia, Calabria e Sardegna, colpite dal ciclone Harry. È stato stanziato un primo fondo di 100 milioni di euro per sostenere le regioni interessate. Questa decisione mira a facilitare gli interventi di emergenza e il supporto alle zone colpite dal maltempo, garantendo interventi tempestivi e mirati per la ricostruzione e l’assistenza alla popolazione.

Il cdm ha dichiarato l’emergenza nazionale per Sicilia, Calabria e Sardegna. Un primo passo per sostenere Calabria, Sardegna e Sicilia, le Regioni colpite nei giorni scorsi dal passaggio del ciclone Harry. Il Consiglio dei ministri, ieri, ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per le tre regioni e stanziato i primi 100 milioni di euro per far fronte alle prime emergenze. I governatori Roberto Occhiuto, Alessandra Todde e Renato Schifani, sono stati nominati commissari delegati per l’emergenza maltempo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Maltempo, stanziati 100 milioni. Governatori nominati commissari

Approfondimenti su Calabria Sardegna

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo stato di emergenza e allocato 100 milioni di euro per le regioni di Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dal maltempo.

In risposta ai danni causati dal ciclone 'Harry' in Sicilia orientale, la Baps ha stanziato 100 milioni di euro per sostenere famiglie e imprese colpite.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Calabria Sardegna

Argomenti discussi: Maltempo, il Cdm destina i fondi: dichiarata l'emergenza nazionale, stanziati 100 milioni; Dopo la devastazione del ciclone Harry il Cdm stanzia 100 milioni; Maltempo, dichiarata emergenza nazionale per Calabria, Sicilia e Sardegna | Stanziati 100 milioni di euro; Ciclone Harry, Cdm dichiara stato d’emergenza per regioni colpite.

Maltempo: il consiglio dei ministri vara lo stato di emergenza. Stanziati 100 milioniPresenti i governatori delle tre Regioni colpite: Roberto Occhiuto (Calabria), Renato Schifani (Sicilia) e Alessandra Todde (Sardegna) ... tg.la7.it

Maltempo, stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria: stanziati 100 milioniIl Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna e Calabria, duramente colpite dall’ondata di ... pupia.tv

L'intervento in Consiglio regionale sui fondi stanziati dal Governo per contrastare l'emergenza maltempo: "Sarebbe stato bello vedere qui anche la Premier" - facebook.com facebook

Cannizzaro e il Ministro Musumeci a Reggio Calabria: stanziati i primi fondi per i danni del maltempo. Le parole del deputato reggino x.com