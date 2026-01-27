In un momento di emergenza causato dal maltempo, la segretaria del Partito Democratico, Schlein, si è recata a Niscemi per esprimere solidarietà alla popolazione colpita. La visita sottolinea l’impegno del partito nel sostenere le comunità colpite da eventi atmosferici estremi e nel contribuire alle operazioni di ripristino.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Siamo qui per dare tutta la nostra vicinanza alla comunità di Niscemi per la frana che ha colpito drammaticamente il territorio. C'è grande apprensione. Sappiamo che ci sono 1500 persone sfollate. Bisogna mettere in sicurezza le persone, il territorio e il più presto possibile dare loro una prospettiva chiara". Così Elly Schlein oggi a Niscemi. "Siamo pronti come Partito Democratico a fare la nostra parte per far avere tutto il supporto necessario a questo territorio, alla comunità colpita, alle amministrazioni coinvolte. Siamo qui per dare il nostro supporto e la vicinanza chiedendo che la situazione di Niscemi sia trattata nella sua specificità, ecco, perché è una situazione particolare, molto delicata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Maltempo: Schlein a Niscemi, 'vicini a popolazione, Pd pronto a fare sua parte'**

Approfondimenti su Maltempo Schlein

L'articolo riporta le dichiarazioni di Elly Schlein in merito all'inchiesta su Qatargate, esprimendo fiducia nell'innocenza di Alessandra Moretti e assicurando supporto durante le vicende giudiziarie.

Elly Schlein, segretaria del PD, replica alle affermazioni di Gaetano Manfredi sulla preparazione del partito a sfidare Giorgia Meloni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Maltempo Schlein

Argomenti discussi: Provenzano (Pd): Le risorse per i danni del maltempo? Del tutto insufficienti. Sicilia dimenticata.

Frana Niscemi, Schlein: pochi 100mln, dirottare 1 mld da Ponte MessinaRoma, 27 gen. (askanews) - Per fare fronte ai danni provocati dal maltempo al sud sono 'insufficienti' i 100 milioni stanziati, il Pd chiede ... notizie.tiscali.it

Schlein a Niscemi: Dirottare un miliardo dal Ponte per mettere in sicurezza il territorioLa segretaria del Pd in sopralluogo nella cittadina nissena, con una delegazione dem: Vicinanza a tutti i territori colpiti dal ciclone Harry di Redazione La Sicilia ... lasicilia.it

PD – PARTITO DEMOCRATICO * MALTEMPO: SCHLEIN, «DOMANI MI RECHERO IN SICILIA NELLE ZONE COLPITE, PER CAPIRE LE REALI ESIGENZE DEL TERRITORIO» - facebook.com facebook

Domani Schlein in Sicilia nelle zone colpite dal maltempo - Gazzetta del Sud E la Calabria É la Calabria a non avere attenzioni x.com