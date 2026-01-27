Maltempo | Corrado Pd ' 100 milioni presa in giro Sud abbandonato'
In seguito alle recenti alluvioni, il consigliere Corrado denuncia una gestione inefficace dei fondi destinati al Sud. Le immagini di Niscemi mostrano danni ingenti e un territorio abbandonato, evidenziando l’urgenza di interventi concreti e tempestivi per fronteggiare il maltempo e prevenire ulteriori disastri.
Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Le immagini che arrivano da Niscemi sono devastanti: un pezzo di paese è letteralmente crollato. E arrivano poche ore dopo quelle, altrettanto drammatiche, delle mareggiate e delle infrastrutture cancellate in Sicilia, Calabria e Sardegna dopo il ciclone Harry”. Lo dichiara Annalisa Corrado, europarlamentare PdS&D e Responsabile conversione ecologica del Pd. “Di fronte a questa emergenza non solo il sistema mediatico, ma l'intero Governo Meloni ha voltato lo sguardo dall'altra parte. E infine la montagna ha partorito un topolino: il “segnale forte” arrivato dal Consiglio dei ministri sono 100 milioni di euro da dividere tra tre regioni, quando nella sola Sicilia i danni già stimati superano il miliardo e mezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Pioggia e maltempo al Sud, Governo stanzia 100 milioni per Sicilia, Sardegna e Calabria per interventi urgenti
Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria.
Primi 100 milioni stanziati dal Cdm per fronteggiare il maltempo nel Sud Italia, il plauso di Sbarra
Il Consiglio dei Ministri ha destinato i primi 100 milioni di euro per affrontare le conseguenze del maltempo nel Sud Italia, con particolare attenzione a Sicilia, Sardegna e Calabria.
