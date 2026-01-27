In seguito alle recenti alluvioni, il consigliere Corrado denuncia una gestione inefficace dei fondi destinati al Sud. Le immagini di Niscemi mostrano danni ingenti e un territorio abbandonato, evidenziando l’urgenza di interventi concreti e tempestivi per fronteggiare il maltempo e prevenire ulteriori disastri.

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Le immagini che arrivano da Niscemi sono devastanti: un pezzo di paese è letteralmente crollato. E arrivano poche ore dopo quelle, altrettanto drammatiche, delle mareggiate e delle infrastrutture cancellate in Sicilia, Calabria e Sardegna dopo il ciclone Harry”. Lo dichiara Annalisa Corrado, europarlamentare PdS&D e Responsabile conversione ecologica del Pd. “Di fronte a questa emergenza non solo il sistema mediatico, ma l'intero Governo Meloni ha voltato lo sguardo dall'altra parte. E infine la montagna ha partorito un topolino: il “segnale forte” arrivato dal Consiglio dei ministri sono 100 milioni di euro da dividere tra tre regioni, quando nella sola Sicilia i danni già stimati superano il miliardo e mezzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maltempo: Corrado (Pd), '100 milioni presa in giro, Sud abbandonato'

Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria.

Il Consiglio dei Ministri ha destinato i primi 100 milioni di euro per affrontare le conseguenze del maltempo nel Sud Italia, con particolare attenzione a Sicilia, Sardegna e Calabria.

