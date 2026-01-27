Malore per intossicazione etilica sulla A9 | interviene l’ambulanza all’area di servizio

Nella notte di lunedì 26 gennaio, un intervento di emergenza ha coinvolto un’autoambulanza sull’autostrada A9, all’altezza dell’area di servizio Lario Est. Una persona ha accusato un malore a causa di un’intossicazione etilica, richiedendo assistenza tempestiva. L’intervento ha evidenziato ancora una volta l’importanza di prestare attenzione ai rischi legati all’abuso di alcol durante le ore notturne.

ntervento in codice giallo nella notte all’area di servizio Lario Est. Altri due casi di intossicazione etilica tra Como e Cantù nelle stesse ore Notte movimentata sul fronte delle intossicazioni etiliche in provincia di Como. Poco dopo le 23 di ieri, lunedì 26 gennaio, i soccorsi sono intervenuti sull’autostrada A9 Milano-Como, all’altezza dell’area di servizio Lario Est, per una persona colta da malore dopo aver bevuto troppo. L’intervento è stato classificato in codice giallo, quindi di media gravità. Sul posto un’ambulanza base della Croce Rossa e la polizia stradale di Novate, con il coordinamento della Soreu dei Laghi.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su A9 Milano Como

Ieri sera, lungo la Statale 36 in direzione sud nel territorio di Mandello del Lario, si è verificato un malore che ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

Ultime notizie su A9 Milano Como

