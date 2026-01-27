Malore e schianto morto l’ex generale dei bersaglieri Triggiani

Un ex generale dei bersaglieri, Triggiani, è deceduto in seguito a un malore e a un incidente stradale. Pur essendo in congedo, aveva mantenuto un forte legame con il suo mondo di appartenenza, come testimoniato dall’ultimo post su Facebook riguardante un'iniziativa per la donazione di un defibrillatore. La notizia sottolinea l’importanza del rispetto e della memoria di figure legate alla storia militare italiana.

Era in congedo da tempo, ma era sempre rimasto legato al suo mondo: quello dei bersaglieri. L'ultimo post su Facebook, risalente ad alcuni mesi fa, parla di un incontro nella sezione Feliciani di Bresso dell'Associazione nazionale delle piume nere per donare un defibrillatore semiautomatico. In prima fila c'era come sempre l'ex generale di brigata Filippo Triggiani, 79 anni compiuti lo scorso 9 maggio. È lui il conducente deceduto nel tardo pomeriggio di domenica in via Ovada, probabilmente dopo aver accusato un malore al volante. Nativo di Bari, si era formato all'Accademia militare di Modena per poi intraprendere la carriera nel Corpo dei bersaglieri.

