Magnitudo18 la band dei ragazzi pratesi

Nuovo singolo per i Magnitudo18, una giovanissima band pratese composta da ragazzi tra i 17 e i 18 anni (foto). E' Son of the Night disponibile da ieri su tutte le principali piattaforme digitali. Dopo aver pubblicato l'album Sisma, quando avevano solo 15 e 16 anni, i Magnitudo18 firmano un pezzo che affonda le radici nell'oscurità per trasformarla in forza creativa. "Son of the Night è un viaggio elettrico e viscerale – raccontano –, costruito su riff incisivi, una sezione ritmica compatta e una linea vocale che alterna tensione e liberazione". Il brano racconta la figura di Thanatos, la morte, che si interroga sul proprio destino e anticipa l'album in lavorazione, Pantheon, che conterrà numerose tracce dedicate a divinità antiche di tutti i popoli, da Horus a Quetzalcoatl, già proposte al pubblico dei numerosi live.

