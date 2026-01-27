Magari tutti avessero il coraggio di Levante | le sue parole sono perfette degne di un’artista libera
In un contesto musicale spesso caratterizzato da scelte strategiche, Levante si distingue per la sua autenticità. La cantante ha deciso di esprimersi senza riserve, portando un messaggio di libertà e sincerità. La sua presenza al Festival di Sanremo rappresenta un esempio di coraggio e originalità in un ambiente spesso condizionato da compromessi.
In un Festival di Sanremo che, come spesso accade, si muove su equilibri delicati, fatti di polemiche e silenzi strategici, Levante ha scelto una strada diversa: esporsi, senza ambiguità. La cantautrice siciliana, attesa per la terza volta sul palco dell’Ariston, ha preso una posizione netta sull’Eurovision, trasformando una semplice eventualità regolamentare in un gesto politico e artistico insieme. Una dichiarazione che non è passata inosservata e che ha aperto un dibattito molto più ampio di quanto ci si aspettasse. Levante dice no all’Eurovision: ecco le sue parole che rivelano grande dignità e coraggio. 🔗 Leggi su Donnapop.it
