Mafia dei pascoli archiviata inchiesta per estorsione su ex assessore

La procura di Palermo ha archiviato l’indagine sulla “Mafia dei pascoli” riguardante l’ex assessore Melchiorre Ferraro, indagato per estorsione e illecita concorrenza. La decisione del gip di Palermo, Claudia Rosini, ha concluso il procedimento senza ulteriori provvedimenti, confermando l’assenza di elementi sufficienti per mantenere l’accusa. La vicenda si inserisce nel quadro più ampio delle attività investigative sulla criminalità organizzata in Sicilia.

Il gip del tribunale di Palermo, Claudia Rosini, ha disposto l’archiviazione del procedimento riguardante l’ex assessore di Santa Margherita Belice Melchiorre Ferraro, 61 anni, che era stato indagato nell’inchiesta sulla “mafia dei pascoli” per estorsione e illecita concorrenza con minaccia o.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Mafia dei pascoli Mafia dei pascoli, sequestrati beni per oltre un milione a un esponente dei "tortoriciani" Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro di beni per oltre un milione di euro nei confronti di un individuo considerato socialmente pericoloso, nell’ambito delle indagini sulla mafia dei pascoli e i “tortoriciani”. Mafia dei pascoli, sottochiave beni per oltre un milione di un esponente dei "tortoriciani" Nella giornata odierna, la Guardia di Finanza ha portato a termine un sequestro patrimoniale nei confronti di un individuo ritenuto socialmente pericoloso, appartenente alla cosiddetta “mafia dei pascoli”. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Mafia dei pascoli Argomenti discussi: Mafia dei pascoli, archiviata inchiesta per estorsione su ex assessore. Agrigento, mafia dei pascoli: condanne fino a 9 anniIl pm della Dda di Palermo Claudio Camilleri ha chiesto la condanna di cinque imputati, tutti originari di Santa Margherita di Belìce, nel processo sulla ... agrigento.gds.it Mafia dei Nebrodi, sequestro da 1,6 milioni a un boss dei tortoricianiSotto chiave 64 immobili e terreni per 460 ettari The post Mafia dei Nebrodi, sequestro da 1,6 milioni a un boss dei tortoriciani appeared first on Tempostretto. msn.com La mafia dei pascoli nella valle del Belice, chieste 5 condanne L'inchiesta ipotizza un giro di estorsioni mafiose nella valle del Belice culminato la scorsa estate con il blitz della Squadra mobile di Agrigento... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.