Madonie | inaugurato il sentiero dei borghi tra storia paesaggio e comunità

Il Sentiero dei Borghi, inaugurato tra Scillato e Collesano, offre un percorso escursionistico di circa dieci chilometri nel cuore del Madonie Unesco Global Geopark, unendo storia, paesaggio e comunità. Questa nuova attrattiva permette di scoprire le bellezze naturali e culturali della regione in modo sostenibile e autentico. Un’opportunità per apprezzare il patrimonio locale attraverso un’esperienza immersiva e rispettosa dell’ambiente.

È stato inaugurato il Sentiero dei Borghi, nuovo itinerario escursionistico di circa dieci chilometri tra Scillato e Collesano, nel cuore del Madonie Unesco Global Geopark. Il percorso attraversa i borghi rurali Eras B ed Eras C e offre una lettura unica del paesaggio, unendo natura, storia e.

