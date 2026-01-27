Maccarese bonifica dei rifiuti vicino alla scuola | modifiche temporanee al traffico

La bonifica dei rifiuti a Maccarese ha portato a modifiche temporanee al traffico, in particolare nel parcheggio vicino alla Scuola San Giorgio. Questo intervento si rende necessario per garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente, in seguito al sopralluogo delle autorità competenti. Le variazioni alla circolazione sono temporanee e finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti abbandonati.

Fiumicino, 27 gennaio 2026 – A seguito del sopralluogo effettuato dal personale dell'Area Ambiente e Riserva è stata accertata la presenza di rifiuti abbandonati all'interno del parcheggio comunale in via di Maccarese, nel tratto antistante la Scuola San Giorgio. Per poter permettere il regolare svolgimento di bonifica dell'area sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, dal giorno 31.01.2026 e fino a fine lavori, nella fascia oraria 07:00 – 17:30: • istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata all'interno dell'area a parcheggio comunale sita in via di Maccarese, nel tratto antistante la Scuola San Giorgio; • apposizione di idonea segnaletica di preavviso dei lavori e di divieto di sosta e fermata all'interno dell'area interessata.

