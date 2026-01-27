Maccabi Tel Aviv-Bologna ottava giornata Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Incontro valido per l’ottava giornata di Europa League 20252026, con le due squadre che si affrontano in una fase già decisiva. I felsinei, qualificati ai playoff, mirano a chiudere il girone con una vittoria contro il Maccabi Tel Aviv, ormai eliminato. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire la partita.

Gara valida per l’ottava giornata di Europa League 20252026. Già certi di partecipare ai playoff, i felsinei vogliono concludere la prima fase con una vittoria contro gli israeliani matematicamente eliminati. Maccabi Tel Aviv-Bologna si giocherà giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 21 presso la Tsc Arena di Backa Topola. MACCABI TEL AVIV-BOLOGNA: COME ARRIVANO LE PRIME DUE SQUADRE Gli israeliani sono già certi della eliminazione dalla competizione continentale, con un solo punto all’attivo dopo sette giornate. Un rendimento molto negativo per la squadra di, che con il FRiburgo, ha incassato la sesta sconfitta e il 19esimo gol subito. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

